Трамп заявил о желании Зеленского «заключить сделку» с Россией

Сергей Храмов Может быть заключен договор между Россией и Украиной по территории Украины 100 км. зона пограничная вдоль Польши, Румынии, Молдавии во внутрь Украины как буферная. Которую контролирует Россия. Отходит всё черноморское побережье и граница по Днепру с оставшийся Украиной. РВСН.

СХ Сергей Храмов Может быть заключен договор между Россией и Украиной по территории Украины 100 км. зона пограничная вдоль Польши, Румынии, Молдавии во внутрь Украины как буферная. Которую контролирует Россия. Отходит всё черноморское побережье и граница по Днепру с оставшийся Украиной. РВСН.