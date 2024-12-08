Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский хотели бы «заключить сделку» с Россией об урегулировании конфликта на Украине.
Трамп заявил о желании Зеленского «заключить сделку» с Россией
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Храмов
Может быть заключен договор между Россией и Украиной по территории Украины 100 км. зона пограничная вдоль Польши, Румынии, Молдавии во внутрь Украины как буферная. Которую контролирует Россия. Отходит всё черноморское побережье и граница по Днепру с оставшийся Украиной. РВСН.
Ответить
7 час.
СХ
Сергей Храмов
Может быть заключен договор между Россией и Украиной по территории Украины 100 км. зона пограничная вдоль Польши, Румынии, Молдавии во внутрь Украины как буферная. Которую контролирует Россия. Отходит всё черноморское побережье и граница по Днепру с оставшийся Украиной. РВСН.
Ответить
7 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Война закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии