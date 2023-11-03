Экс-чиновник ООН Мохаибер: В действиях Израиля есть элементы геноцида

Действия израильской армии на территории сектора Газа имеют в себе элементы геноцида. Об этом агентству РИА Новости рассказал Крэйг Мохаибер, бывший директор нью-йоркского офиса верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.
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