Кожемяко укрепил Владивосток как центр взаимодействия с АТР

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подтвердил статус Владивостока как центра взаимодействия России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона на Восточном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 4 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета.
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