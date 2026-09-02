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Царьград

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Кожемяко укрепил Владивосток как центр взаимодействия с АТР

Кожемяко укрепил Владивосток как центр взаимодействия с АТР

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подтвердил статус Владивостока как центра взаимодействия России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона на Восточном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 4 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета.

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