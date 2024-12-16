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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бучневич забил «Рейнджерс», став 2-й звездой матча. Он набрал очки в 9-й игре кряду

Форвард «Сент-Луиса» признан второй звездой этой игры. Россиянин продлил результативную серию (3+6) до 9 матчей.

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