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Царьград

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"Русал" решил не выплачивать дивиденды за первое полугодие 2026 года

"Русал" решил не выплачивать дивиденды за первое полугодие 2026 года

Акционеры "Русала" решили не выплачивать дивиденды за первое полугодие 2026 года. Последний раз выплаты происходили в 2022 году.

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