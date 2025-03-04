Движение на северо-западе Челябинска ограничили на две с половиной недели

Движение по Университетской набережной в Челябинске частично ограничено. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения в Калининском районе города вводятся для проведения строительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения.
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