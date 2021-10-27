Мировое обозрение

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В Израиле предварительно одобрили идею разрешить привитым Спутником V въезд в страну

В Израиле предварительно одобрили идею разрешить привитым Спутником V въезд в страну

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт - РИА Новости. Власти Израиля предварительно одобрили инициативу о допуске в Израиль привитых "Спутником V" туристов; планируют, что въезд разрешат с 15 ноября, но инициативу еще нужно утвердить юридически, сообщила РИА Новости правительственный источник.

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