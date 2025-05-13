"Чудо в тумане" Нелепая авария польского самолета

24 января 1969 года пассажирский самолет Ан-24Б Польских авиалиний вылетел из Варшавы (аэропорт Окенче, также известный как Варшавский международный аэропорт имени Фредерика Шопена) во Вроцлав (аэропорт Страховице).
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