Возобновление переговоров: Россия и Украина в поисках мирного решения Ирина Валькова15 мая 2025 года в Стамбуле должны начаться прямые переговоры между Россией и Украиной о возможном урегулировании конфликта, который уже почти три года продолжает разрушать обе страны.