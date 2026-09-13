«Ювентус» впервые в истории вышел на матч Серии А без итальянцев в поле

В стартовом составе «Ювентуса» на матч четвёртого тура Серии А с «Сассуоло» не было ни одного итальянца среди полевых игроков.
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