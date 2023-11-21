МВД России объявило в розыск украинского бизнесмена Александра Поворознюка

МВД РФ разыскивает агробизнесмена с Украины Поворознюка по уголовной статье Российское МВД объявило в розыск украинского бизнесмена и генерального директора компании «Агрофирма Пятихатская» Александра Поворознюка по уголовной статье.
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