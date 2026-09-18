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Мировое обозрение

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Ширан, Вишез и Кобзон (уот так уот)

Ширан, Вишез и Кобзон (уот так уот)

История с Эдом Шираном, вокруг которого разгорелся очередной скандал на политической почве, любопытна не самим фактом очередного звездного демарша, а реакцией на него.

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