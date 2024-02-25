Square Enix начала обратный отсчет до релиза Final Fantasy VII Rebirth посредством трейлеров с персонажамиМасштабный релиз Final Fantasy VII Rebirth уже не за горами, и Square Enix придумала милый способ вести обратный отсчет до этого события.
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