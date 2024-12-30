После того как новый президент Михаил Кавелашвили принес присягу в парламенте Грузии и официально вступил в должность президента, Саломе Зурабишвили покинула резиденцию.
Почему в Грузии получилось
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
евгений черкашин
Грузины гоните эту евровонючку подальше от Грузии.
Ответить
14 час.
ВИ
Владимир Иванов
грузины умней укров и армян не ведутся на жованую козюлю
Ответить
12 час.
Надежда
Значит, пример, хатаскайников грузинам не понравился и они решили не самоубиваться ради интересов "дяди Сэма"...
Ответить
7 час.
Свежие комментарии