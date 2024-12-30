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  • Владимир Дудка
    Зря царь батюшка взял Грузию под свое крыло. И при советской власти зря их защищали. Пусть побудут европейскими рабами.Хотите, чтобы мы ...
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Почему в Грузии получилось

Почему в Грузии получилось

После того как новый президент Михаил Кавелашвили принес присягу в парламенте Грузии и официально вступил в должность президента, Саломе Зурабишвили покинула резиденцию.

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Комментарии
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евгений черкашин
Грузины гоните эту евровонючку подальше от Грузии.
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14 час.
ВИ
Владимир Иванов
грузины умней укров и армян не ведутся на жованую козюлю
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12 час.
Надежда
Значит, пример, хатаскайников грузинам не понравился и они решили не самоубиваться ради интересов &quot;дяди Сэма&quot;...
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7 час.

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