Среди напавших на Курскую область украинских боевиков оказались осужденные

МОСКВА, 7 января, ФедералПресс. Свыше 50 % личного состава 225-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующего в Курской области, состоит из бывших заключенных, включая лиц, осужденных за тяжкие преступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии