Теннисистка Гуськова назвала сенсацией победу Пушкаревой на Уимблдоне

На кортах Уимблдона 11 июля состоялся один из самых драматичных финалов юниорского турнира за последние годы — 17‑летняя Анна Пушкарева, выступавшая под нейтральным флагом, обыграла первую ракетку мира среди юниорок — китаянку Сунь Синьжан.