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Теннисистка Гуськова назвала сенсацией победу Пушкаревой на Уимблдоне

Теннисистка Гуськова назвала сенсацией победу Пушкаревой на Уимблдоне

На кортах Уимблдона 11 июля состоялся один из самых драматичных финалов юниорского турнира за последние годы — 17‑летняя Анна Пушкарева, выступавшая под нейтральным флагом, обыграла первую ракетку мира среди юниорок — китаянку Сунь Синьжан.

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