Теннисистка Гуськова назвала сенсацией победу Пушкаревой на Уимблдоне

На кортах Уимблдона 11 июля состоялся один из самых драматичных финалов юниорского турнира за последние годы — 17‑летняя Анна Пушкарева, выступавшая под нейтральным флагом, обыграла первую ракетку мира среди юниорок — китаянку Сунь Синьжан.
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