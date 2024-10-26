Трудовое рабство рядом: в Ростовской области освободили 18 человек — удерживали насильно и работали за кусок хлеба Ольга БезродняяВ Ростовской области случайно вскрылось незаконное использование труда людей, которых насильно удерживали на рабочих местах.
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