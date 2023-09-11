Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Санти Касорла: «Я пришел в «Овьедо» не за деньгами, а за эмоциями. Играл бы бесплатно, если б мог»

Санти Касорла: «Я пришел в «Овьедо» не за деньгами, а за эмоциями. Играл бы бесплатно, если б мог»

«Я пришел в «Оьеведо» не для того, чтобы заработать денег. Играл бы бесплатно, если б мог. Но по правилам Ла Лиги я должен получать хотя бы минимальную зарплату.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх