ФАБы атаковали промышленный гигант в Запорожье, взрывы гремят в Полтаве и Днепропетровской области, удары по Украине на сегодня, 9 января Юлия СоколоваСегодня, 9 января «Герани» проявляли активность в Черкассах, взрывы гремели в Днепре, Полтаве и области.