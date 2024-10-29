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Комментаторы «Лейкерс» подкололи Тайуса Джонса после промаха: «Вот это кирпичще! Он хочет построить дом в Финиксе»

В середине третьей четверти разыгрывающий «Финикса» попал в щит, мяч не коснулся дужки. – Вот это кирпичще! – Он же проводит первый сезон за них, так что хочет построить себе дом в Финиксе.

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