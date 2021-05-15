ДОНБАСС НЕ ЖАЛЕЕТ О СВОЕМ ВЫБОРЕ

11 мая 2014 года в Донецке состоялся референдум о самоопределении республики, после которого 12 мая власти ДНР объявили о суверенитете и выразили желание вступить в состав России, а также объединиться с Луганской Народной Республикой в Новороссию.
11 мая 2014 года в Донецке состоялся референдум о самоопределении республики, после которого 12 мая власти ДНР объявили о суверенитете и выразили желание вступить в состав России, а также объединиться с Луганской Народной Республикой в Новороссию.
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