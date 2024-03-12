Собянин: Модернизируем 230 мастерских и лабораторий в колледжах Москвы

В своем блоге на официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин сообщил жителям города, что планируется модернизация более 200 мастерских и лабораторий в колледжах города, а также создание 90 новых мастерских и лабораторий.
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