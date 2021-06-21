Происшествия

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В Хабаровском крае служебно-розыскная собака помогла в раскрытии кражи, взяв след злоумышленника

В дежурную часть ОМВД России по Хабаровскому району обратился житель села Мирное. Мужчина сообщил, что неизвестный проник в его дом и похитил два телевизора, ноутбука и сотовых телефона на сумму более 76 тысяч рублей.

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