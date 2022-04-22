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«Каждую неделю», – Андрей Малахов впервые прокомментировал слухи о своей болезни

«Каждую неделю», – Андрей Малахов впервые прокомментировал слухи о своей болезни

Вот уже несколько месяцев в Сети бурно обсуждают слухи о болезни Андрея Малахова. Поклонники считают, что располневший шоумен серьёзно болен и поэтому вынужден носить парик.

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