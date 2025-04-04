Американские компании хотят заменить на российском рынке европейские фирмы

Многие американские компании хотят занять на российском рынке ниши, которые покинули европейцы. Об этом заявил на пресс-конференции в Вашингтоне глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
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