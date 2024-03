Анонсы Future Games Show, оценки Rise of the Ronin, Larian прощается с BG3 и D&D, дата Broken Roads…

На Future Games Show анонсировали градострой по Лавкрафту Worshippers of Cthulu, экшен Tails of Iron 2: Whiskers of Winter и шутер Industria 2, хоррор Still Wakes the Deep получил дату выхода, а соулс-лайк Enotria: The Last Song перенесли на август; Rise of the Ronin получила сдержанные отзывы от журналистов; пресса назвала Dragon’s Dogma II одной из лучших фэнтези-RPG в истории, однако это не умоляет бед игры с производительностью из-за обилия NPC; Larian Studios не будет заниматься новыми .