Песков сообщил, каким будет ответ России на возникающие угрозы

Россия обладает гораздо большим потенциалом, чем предполагалось ранее, и её ответ на возникающие угрозы должен быть эффективным и отвечающим интересам страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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