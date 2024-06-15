"Армения еще сильно пожалеет": в Кремле резко ответили Пашиняну на его хамские заявления

Вчера 2,8K прочитали В ходе разгоревшейся в парламенте Армении дискуссии, премьер Пашинян сделал очередное резонансное заявление, подчеркнув, что Ереван в обязательном порядке выйдет из состава ОДКБ, так как "пути назад нет".