"Армения еще сильно пожалеет": в Кремле резко ответили Пашиняну на его хамские заявления

Вчера 2,8K прочитали В ходе разгоревшейся в парламенте Армении дискуссии, премьер Пашинян сделал очередное резонансное заявление, подчеркнув, что Ереван в обязательном порядке выйдет из состава ОДКБ, так как "пути назад нет".
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