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Уроки прошлого: лондонское метро и "битва за Британию"

Уроки прошлого: лондонское метро и "битва за Британию"

Московское метро изначально проектировалось с учётом возможности его использования как газобомбоубежища, хотя предложения НКО были отвергнуты – как усложняющие и удорожающие строительство.

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