Украинский пленный заявил о приказе Сырского взорвать бомбу на Курской АЭС

Украинский военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск заявил о приказе главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского взорвать бомбу на Курской атомной электростанции (АЭС).
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