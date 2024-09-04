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Украинский пленный заявил о приказе Сырского взорвать бомбу на Курской АЭС

Украинский пленный заявил о приказе Сырского взорвать бомбу на Курской АЭС

Украинский военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск заявил о приказе главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского взорвать бомбу на Курской атомной электростанции (АЭС).

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