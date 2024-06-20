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Во Владивостоке пенсионер перерезал горло коллеге

Во Владивостоке пенсионер перерезал горло коллеге

Во Владивостоке мужчина 1957 года рождения обвиняется в убийстве своего коллеги. Он пытался скрыть следы преступления, но в итоге был задержан, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

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