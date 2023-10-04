Картина творческого объединения М+О+М+А «Фигура 2023» продана за 550 тыс. руб.

Четвертый выпуск ярмарки молодого искусства blazar проходил в Музее Москвы с 21 по 24 сентября. По данным организаторов, за 5 дней работы ярмарку посетили более 20 000 человек, продано 875 работ молодых художников на сумму более 46 млн рублей.
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