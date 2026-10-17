БлокнотРУ Поводом послужила реклама китайского автогиганта, в которой снялись футболисты. Украинские журналисты обнаружили, что футболист Криштиану Роналду снялся вместе с другими игроками сборной Португалии в рекламе китайских автомобилей Changan, с которых ВС РФ якобы «запускают дроны по Украине».
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