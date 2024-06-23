Троицкие гуляния продолжились концертом. В этом году межрайонный фольклорно-этнографический фестиваль «Троица на Бузулуке» стал ещё масштабнее.
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Троицкие гуляния продолжились концертом. В этом году межрайонный фольклорно-этнографический фестиваль «Троица на Бузулуке» стал ещё масштабнее.