Откуда между Сибирью и Уралом появилась крупная диаспора таджиков и узбеков?

На кого они "трудятся"? Скорее всего сами на себя - родимых, но в России!😉

СТ

Сергей Туренко

Похоже что все это заселение мигрантами координируется из-за границы с перспективой отторжения российских территорий либо для создания напряженности в регионах России и разрушения нашей страны изнутри. Диаспоры плодятся во всех субъектах как на дрожжах, ведут работу повыявлению продажных чиновников с целью их подкупа для решения вопросов с правоохранителями и местной властью в свою пользу. Доиграемся однако.