Географический взгляд Сибирская тайга, суровый климат, бескрайние просторы нефти и газа, и тут — большая диаспора таджиков и узбеков, да и киргизов тоже много.
Откуда между Сибирью и Уралом появилась крупная диаспора таджиков и узбеков?
Комментарии
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sorsw
На кого они "трудятся"? Скорее всего сами на себя - родимых, но в России!😉
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5 час.
СТ
Сергей Туренко
Похоже что все это заселение мигрантами координируется из-за границы с перспективой отторжения российских территорий либо для создания напряженности в регионах России и разрушения нашей страны изнутри. Диаспоры плодятся во всех субъектах как на дрожжах, ведут работу повыявлению продажных чиновников с целью их подкупа для решения вопросов с правоохранителями и местной властью в свою пользу. Доиграемся однако.
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3 час.
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