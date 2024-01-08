Условия назначения единого пособия предлагают уточнить

По мнению первого зампреда Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, топ-3 семейных законов года возглавил бюджет на 2024 год, в котором удалось не только сохранить, но и увеличить отдельные расходы на социалку.