Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

976 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Норд
    Да,да...,жрите,своё пойло,кто ж Вам помешать может(пока не подавитесь,этим уроком),и я НИКОГДА ни с кем не спорю,я до...Магазины не смогу...
  • Наталья
    Вот и необходимо, чтобы чиновники показала пример: сменили свою работу в кабинетах на работу на свежем воздухе.Разворотнева приз...
  • александр муравьев
    С кретином спорить бесполезно. Тем более с убеждённым кретином.Продолжай бороться а мы будем кушать водочку. И не тол...Магазины не смогу...

Условия назначения единого пособия предлагают уточнить

Условия назначения единого пособия предлагают уточнить

По мнению первого зампреда Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, топ-3 семейных законов года возглавил бюджет на 2024 год, в котором удалось не только сохранить, но и увеличить отдельные расходы на социалку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх