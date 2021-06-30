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В Роспотребнадзоре рассказали, как вести себя после вакцинации от COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, как вести себя после вакцинации от COVID-19

Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как действовать при повышении температуры после вакцинации от коронавируса.

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Meerflyegerr
"...Иммунный ответ на вакцину формируется 35-42 дня. Все это время необходимо следовать мерам предосторожности, в том числе носить маску, соблюдать социальную дистанцию и следить за личной гигиеной..."(с) А если вы, по наивности своей, решили, что через 35-42 дня мы разрешим вам снять маску, то хрен вы угадали... ;-)

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