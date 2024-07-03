Бойцы группировки «Север» поразили живую силу и технику трех бригад ВСУ

Потери ВСУ за сутки составили до 70 бойцов, об этом сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» поразили живую силу и технику 57-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 113-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Чумаково, Юнаковка Сумской области, Сотницкий Казачок и Липцы Харьковской области.
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