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Современные технологии

Современные технологии

Домовой Кузьма сидел на верхней полке холодильника и с удовольствием ел сыр. Молодцы, хозяева, поменяли технику, теперь с комфортом можно отдохнуть!Дверца холодильника приоткрылась и внутрь просунулась рука.

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