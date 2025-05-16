Современные технологии

Домовой Кузьма сидел на верхней полке холодильника и с удовольствием ел сыр. Молодцы, хозяева, поменяли технику, теперь с комфортом можно отдохнуть!Дверца холодильника приоткрылась и внутрь просунулась рука.
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