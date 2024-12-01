В Россию хотят переехать 2,5 млн немцев — такую цифру озвучил на Югорском экономическом форуме в середине ноября генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии и Африки Андрей Бельянинов.
И варяги, и греки: как европейцы переезжают в Россию
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ВУ
Варлам Устрялов
мигранты и мутанты - две разное категории. Мигранты работают на себя и на нашу страну, которую, как минимум, уважают, мутанты хапают только для себя без всякого уважения к нашей стране и её людям, но со своими понтами и дикими хотелками.
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