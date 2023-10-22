Аэропорты Сирии не работают из-за ударов Израиля

При обстреле погиб гражданский служащий порта. фото: wikiрedia.org Израильская армия нанесла удары по сирийским аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии, заявляет агентство SANA со ссылкой на военный источник.
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