«Если бы подруга попросилась пожить в моей квартире – да я бы с нее ни копейки не взяла! А она с меня рыночную цену аренды заломила!» – жалуется Светлана— …А мне вот тут говорят, что я офигела, подруга мне вообще ничего не должна! – горячится тридцатилетняя Светлана.