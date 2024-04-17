«Многие пытались и сломали себе зубы». Жак Вильнёв о GM и Andretti в Ф1

«Многие пытались и сломали себе зубы». Жак Вильнёв о GM и Andretti в Ф1Getty Images / Red Bull Content PoolЭкс-пилот Формулы 1, чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв негативно оценил попытку команды Andretti и концерна General Motors стать участником Больших Призов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии