Юные художники показали владивостокцам «Родные просторы»

Приморская государственная картинная галерея не только знакомить жителей и гостей региона с уникальными произведениями искусства из коллекций ведущих российских музеев и представляет творчество уже состоявшихся художников, но и оказывает поддержку тем, кто только делает первые шаги в изобразительном искусстве.