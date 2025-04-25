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Юные художники показали владивостокцам «Родные просторы»

Юные художники показали владивостокцам «Родные просторы»

Приморская государственная картинная галерея не только знакомить жителей и гостей региона с уникальными произведениями искусства из коллекций ведущих российских музеев и представляет творчество уже состоявшихся художников, но и оказывает поддержку тем, кто только делает первые шаги в изобразительном искусстве.

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