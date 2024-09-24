Страна и люди
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Страна и люди

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Небензя: если киевский режим не исчезнет, РФ продолжит спецоперацию

Небензя: если киевский режим не исчезнет, РФ продолжит спецоперацию

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил Запад. что Москва продолжит проводить специальную военную операцию, если киевский режим, который он назвал раковой опухолью, не исчезнет.

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