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Газета.ру

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Экс-сотрудница НАТО Бабст: НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией

Экс-сотрудница НАТО Бабст: НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией

Россия не будет нападать на страны НАТО с помощью армии, но якобы собирается вести так называемую «гибридную войну» против альянса, и поэтому он должен «выработать целостный подход» к такому противостоянию.

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