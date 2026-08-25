Экс-сотрудница НАТО Бабст: НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией

Россия не будет нападать на страны НАТО с помощью армии, но якобы собирается вести так называемую «гибридную войну» против альянса, и поэтому он должен «выработать целостный подход» к такому противостоянию.
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