Вступил в силу новый порядок уплаты утильсбора на автомобили

Эксперты прогнозируют подорожание иномарок из-за изменения процедуры уплаты утилизационного сбора.С 29 октября в России вступил в силу новый порядок уплаты утильсбора на колёсные транспортные средства и прицепы.
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