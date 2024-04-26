Партия "Новые люди" запустила в Алтайском крае зоозащитный проект

Идея создания проекта возникла после многочисленных обращений Круглый стол / Фото: партия "Новые люди" 25 апреля в Барнауле прошел круглый стол на тему "Мы в ответе за них: гуманизм в обращении с животными без владельцев и безопасность жителей".