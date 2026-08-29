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Гендиректор «Факела» про 0:1 с «Зенитом»: «Такие пенальти ставить нельзя. Наш игрок был первым на мяче. Все спорные эпизоды трактуются против нас»

Генеральный директор « Факела » Дмитрий Кондратов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ .

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