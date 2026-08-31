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Татар-информ

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Вайцеховская: Петросян объявит постановщика произвольной программы на днях

Вайцеховская: Петросян объявит постановщика произвольной программы на днях

Фото: fsrussia.ru / Михаил Шаров Трехкратная чемпионка России и участница Олимпиады-2026 Аделия Петросян завершила работу над произвольной программой.

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